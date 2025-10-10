Come fare 30 giorni di vacanza con solo 8 di ferie | il 2026 è l’anno d’oro dei ponti Ecco il calendario delle festività
È un’arte, quasi una scienza. Quella di incastrare i giorni di ferie con le festività nazionali per creare “ponti” e trasformare un singolo giorno di riposo in una mini-vacanza. E il calendario del 2026, a un primo sguardo, offre opportunità davvero ghiotte per i pianificatori più astuti. Nonostante quattro festività importanti – 25 Aprile, Ferragosto, 1 Novembre e Santo Stefano – cadano sfortunatamente di sabato o domenica, le altre si posizionano in modo strategico. Con un piccolo investimento di soli 8 giorni di ferie, è possibile costruire un tesoretto di ben 30 giorni totali di vacanza nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: fare - giorni
Bebe Vio al Giffoni: “Guardavo sempre i Cesaroni quando ero in Ospedale, tutti i giorni. Mi piacerebbe fare un film sulla disabilità”
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2025, pochi giorni alla chiusura: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 22 luglio alle 16:00
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2025, pochi giorni alla chiusura: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 22 luglio alle 16:00
Sono giorni difficili. Le ultime settimane sono state le più dure dall’inizio del nostro mandato. In tanti ci avete scritto chiedendoci cosa faremo dopo la frattura seguita all’approvazione della vendita di San Siro, una scelta che abbiamo ritenuto sbagliata sia nel m - facebook.com Vai su Facebook
Arrivano 4 giorni per giocare, fare sport e vivere il sestiere di Pré: tornano le Caruggiadi dal 25 al 28 settembr Bonus: il primo Palio dei sestieri, over 18, con 4 discipline! BASKET 3X3 PALLAVOLO CALCIO BALILLA PING PONG http://caruggiadi.it - X Vai su X
Come fare 30 giorni di vacanza con solo 8 di ferie: il 2026 è l’anno “d’oro” dei ponti. Ecco il calendario delle festività - Con un piccolo investimento di soli 8 giorni di ferie, è possibile costruire un tesoretto di ben 30 giorni totali di vacanza nel corso dell’anno. Segnala ilfattoquotidiano.it