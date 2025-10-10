Come fare 30 giorni di vacanza con solo 8 di ferie | il 2026 è l’anno d’oro dei ponti Ecco il calendario delle festività

È un’arte, quasi una scienza. Quella di incastrare i giorni di ferie con le festività nazionali per creare “ponti” e trasformare un singolo giorno di riposo in una mini-vacanza. E il calendario del 2026, a un primo sguardo, offre opportunità davvero ghiotte per i pianificatori più astuti. Nonostante quattro festività importanti – 25 Aprile, Ferragosto, 1 Novembre e Santo Stefano – cadano sfortunatamente di sabato o domenica, le altre si posizionano in modo strategico. Con un piccolo investimento di soli 8 giorni di ferie, è possibile costruire un tesoretto di ben 30 giorni totali di vacanza nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

