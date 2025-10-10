Come fa il gatto dorato asiatico a uccidere prede molto più grosse di lui | il superpotere del felino più raro dell'Asia

Il gatto dorato asiatico è il più raro e sfuggente tra i felini del Sud-est asiatico. Nonostante pesi solo 15 kg ma può abbattere prede fino a 100. Muscoloso e agile, durante la caccia non si risparmia, ma secondo la IUCN è vulnerabile al rischio di estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it