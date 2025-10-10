Come fa il gatto dorato asiatico a uccidere prede molto più grosse di lui | il superpotere del felino più raro dell'Asia

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gatto dorato asiatico è il più raro e sfuggente tra i felini del Sud-est asiatico. Nonostante pesi solo 15 kg ma può abbattere prede fino a 100. Muscoloso e agile, durante la caccia non si risparmia, ma secondo la IUCN è vulnerabile al rischio di estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gatto - dorato

La fototrappola cattura uno dei felini più sfuggenti dell’Asia: il video del rarissimo gatto dorato asiatico

La fototrappola cattura uno dei felini più sfuggenti dell’Asia: il video del rarissimo gatto dorato asiatico - Un fototrappola piazzata tra le foreste della Thailandia ha immortalato un raro gatto dorato asiatico, uno dei felini più sfuggenti e misteriosi dell’Asia Sul nostro pianeta vivono ancora animali ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fa Gatto Dorato Asiatico