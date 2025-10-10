Firenze, 10 ottobre 2025 – Il numero di truffe sventate negli uffici postali è diminuito del 63% rispetto allo scorso anno. Nonostante questo, cadere “in trappola” è più facile di quanto si pensi. Il rischio di rimanere coinvolti in una truffa riguarda infatti tutti e non va sottovalutato, anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri “professionisti” che fanno leva sulla buona fede dei cittadini e utilizzano diversi metodi per ingannare le possibili vittime come, ad esempio, fingere di telefonare per conto di enti pubblici. Per aiutare clienti e non, Poste Italiane ha preparato un vademecum anti frode, disponibile online o negli uffici postali, dove sono indicati i consigli per evitare spiacevole sorprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come difendersi dalle truffe, il vademecum di Poste Italiane