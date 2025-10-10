Come difendersi dalle truffe il vademecum di Poste Italiane
Firenze, 10 ottobre 2025 – Il numero di truffe sventate negli uffici postali è diminuito del 63% rispetto allo scorso anno. Nonostante questo, cadere “in trappola” è più facile di quanto si pensi. Il rischio di rimanere coinvolti in una truffa riguarda infatti tutti e non va sottovalutato, anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri “professionisti” che fanno leva sulla buona fede dei cittadini e utilizzano diversi metodi per ingannare le possibili vittime come, ad esempio, fingere di telefonare per conto di enti pubblici. Per aiutare clienti e non, Poste Italiane ha preparato un vademecum anti frode, disponibile online o negli uffici postali, dove sono indicati i consigli per evitare spiacevole sorprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: difendersi - truffe
Truffe online, quali sono le nuove minacce sul web e come difendersi
Truffe social: come segnalarle, difendersi e riavere i soldi
Truffe telefoniche? Se le (ri)conosci, le eviti. Ecco come difendersi dai raggiri
Il raggiro della raccolta fondi falsa: come difendersi da questo tipo di truffe? Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/il-raggiro-della-raccolta-fondi-falsa-come-difendersi-da-questo-tipo-di-truffe_887502 #Striscialanotizia #MarcoCa - facebook.com Vai su Facebook
Come difendersi dalle truffe, il vademecum di Poste Italiane - Per aiutare clienti e non, Poste Italiane ha preparato un vademecum anti frode, disponibile online o negli uffici postali, dove sono indicati i consigli per evitare spiacevole sorprese. Da lanazione.it
Come difendersi dalle truffe: il vademecum delle Poste - GROSSETO – Poste italiane mette al centro la sicurezza dei cittadini con numerose iniziative, fra queste il nuovo vademecum antifrode in distribuzione negli uffici postali della provincia di Grosseto ... Scrive msn.com