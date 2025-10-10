come abbinare la giacca anti pioggia con il colletto in velluto

U n tempo era la divisa dei contadini inglesi, oggi è l’alleata delle fashion insider. La giacca barn torna al centro della scena nell’Autunno-Inverno 2025 2026 e dimostra che i capi alla moda più interessanti nascono spesso da richieste di funzionalità. Con il suo colletto in velluto, la linea over e il fascino rétro, si riconferma oggetto del desiderio anche per questo inverno. Giacca scamosciata: cinque outfit per indossarla con stile X Colletto in velluto e resistenza alla pioggia: questi gli unici dettagli imprescindibili di un modello al quale piace cambiare forma e aspetto. Ecco com’è il design di punta di stagione e come si abbina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

