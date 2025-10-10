Colpo di scena Napoli l’agente ribalta tutto | l’annuncio
Una notizia che fa luce su una questione irrisolta. L’agente del calciatore azzurro ha rivelato tutto. Il Napoli ha riconquistato la vetta della classifica, a pari merito con la Roma, grazie al successo in rimonta contro il Genoa. Gli azzurri, dopo la sosta delle Nazionali, torneranno in campo tra undici giorni contro il Torino. Antonio Conte, intanto, pensa già alla sfida ai granata in cui sicuramente dovrà fare a meno degli infortunati Lobotka e Politano. Saranno invece da valutare i vari ritorni dei Nazionali. E tra questi c’è anche un azzurro, al centro di voci di mercato estive, che il suo agente ha voluto chiarire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: colpo - scena
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
Star wars: la scena straziante di 48 anni ripresa in foundation con un colpo di scena inquietante
Attore di The Young and The Restless conferma l’uscita dopo un colpo di scena drammatico
Altro colpo di scena nella vicenda riguardante la contesa tra il sindaco di #Taormina e il Comandante della Polizia locale: Lo Presti rimanda il suo ritorno in servizio. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA Colpo di scena nei negoziati per il cessate il fuoco a Gaza - X Vai su X
Turista rapinato a Napoli, esploso colpo nella hall dell'albergo - E' stato anche esploso un colpo di pistola durante l'aggressione da parte di due rapinatori ad un turista straniero in vacanza a Napoli con la famiglia. Lo riporta ansa.it
Napoli fuori di testa: stavano per prendere Neymar! - Trattativa segreta, chiamate, piani tattici: ecco perché l’affare non si è fatto. Riporta pianetalecce.it