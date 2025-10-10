Colpita alla testa da un sasso che le leva il casco precipita nel vuoto

Mattinata terribile quella vissuta in Trentino da una climber svizzera di 24 venerdì 10 ottobre. La giovane elvetica è stata soccorsa nella tarda mattinata dopo essere caduta da prima di cordata lungo il sesto tiro della via L’Aspettativa dei Mondi Superiori, sul Monte Brento, nella zona di Dro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Cucciola di volpe colpita alla testa da un'auto: portata al Cras di Campomorone

Napoli, donna colpita in testa da barra di ferro caduta da terzo piano di un palazzo: ferita in ospedale

Bimba muore colpita alla testa da un'altalena: 5 indagati per omicidio colposo

È stata eseguita ieri ‘utopia sul corpo di Elisa Polcino , la donna di 49 anni che lo scorso 30 settembre, a Paupisi, è stata uccisa dal marito Elisa è stata colpita alla testa con una grossa pietra; un solo colpo, che avrebbe causato lesioni talmente gravi da cagion - facebook.com Vai su Facebook

Rapina all’alba a Mirafiori, barista colpita alla testa con il calcio della pistola - X Vai su X

