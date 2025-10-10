Colpita alla testa da un sasso che le leva il casco precipita nel vuoto

Mattinata terribile quella vissuta in Trentino da una climber svizzera di 24 venerdì 10 ottobre. La giovane elvetica è stata soccorsa nella tarda mattinata dopo essere caduta da prima di cordata lungo il sesto tiro della via L’Aspettativa dei Mondi Superiori, sul Monte Brento, nella zona di Dro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un sasso le cade in testa e le rompe il casco durante la ferrata: climber precipita, è grave - Climber svizzera ferita dopo una caduta sul Monte Brento, colpita da un sasso durante l'arrampicata.

Escursionista colpita in testa da un sasso perde la presa e precipita per 10 metri: si salva rimando appesa alla corda. Il compagno lancia l'Sos, è ferita - È rimasta appesa alla corda, fortunatamente, un'arrampicatrice svizzera che questa mattina, venerdì 10 ottobre, è precipitata dal Monte Brento.

