Colloca gazebo con sedie e tavoli senza autorizzazione | chiuso ristorante a Porto Empedocle

Ha collocato su strada un gazebo e all'interno ha sistemato - senza però mai aver avuto alcuna autorizzazione - sedie e tavoli. Ad accertare il caso di occupazione abusiva del suolo pubblico sono stati gli agenti della polizia municipale. Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it