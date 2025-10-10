Colloca gazebo con sedie e tavoli senza autorizzazione | chiuso ristorante a Porto Empedocle

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha collocato su strada un gazebo e all'interno ha sistemato - senza però mai aver avuto alcuna autorizzazione - sedie e tavoli. Ad accertare il caso di occupazione abusiva del suolo pubblico sono stati gli agenti della polizia municipale. Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

