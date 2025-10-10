Colleferro domenica 26 manifestazione allo Scalo per dire No al riarmo

Frosinonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In linea con l'invito delle comunità palestinesi ad "unire le lotte ed a riconoscere il sionismo dentro casa nostra" abbiamo deciso di indire per domenica 26 ottobre un corteo a Colleferro.Cittadini e cittadine, associazioni, comitati, organizzazioni sindacali e amministrazioni locali sono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colleferro - domenica

Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto

Colleferro. Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre evento imperdibile ai Piani Artigianali organizzato da Nola Ferramenta per celebrare i primi 30 anni della sede locale

Colleferro. Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre evento imperdibile ai Piani Artigianali organizzato da Nola Ferramenta per celebrare i primi 30 anni della sede locale

Domenica 26 gennaio a Collecchio la Coppa Italia Maschile - La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato la data e la location della Coppa Italia Maschile di sitting volley. Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Domenica 26 Manifestazione