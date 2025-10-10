Colleferro domenica 26 manifestazione allo Scalo per dire No al riarmo
In linea con l'invito delle comunità palestinesi ad "unire le lotte ed a riconoscere il sionismo dentro casa nostra" abbiamo deciso di indire per domenica 26 ottobre un corteo a Colleferro.Cittadini e cittadine, associazioni, comitati, organizzazioni sindacali e amministrazioni locali sono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
