Colle del Sole via le transenne | nel quartiere arrivano area giochi e parcheggi

Romatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove panchine, fontanelle, alberi e soprattutto arredi ludici. In via del bosco degli Arvali, nel quartiere di Colle del Sole, ha aperto al pubblico una nuova area.Fine di un'attesa durata un anno“Abbiamo finalmente inaugurato un’opera tanto attesa dai cittadini della zona – ha spiegato il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sole - transenne

sole via transenne quartiereVia Manzoni, via ai cantieri per la riqualificazione ma manca il piano parcheggi. Come sarà - Le transenne hanno limitato da ieri mattina i primi due isolati di via Manzoni a Bari, a partire da corso Italia. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Sole Via Transenne Quartiere