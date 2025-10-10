Coldiretti | Bisogna aumentare gli abbattimenti dei cinghiali

Secondo Coldiretti Novara-Vco è urgente incrementare i numeri del depopolamento dei cinghiali. È quanto Coldiretti ha evidenziato durante l’incontro del mondo suinicolo regionale con il commissario straordinario per la peste suina, Giovanni Filippini, che si è tenuto, presso la sala conferenze di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it