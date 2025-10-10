Col Torino Conte è pronto ad una rivoluzione
Coi granata il tecnico azzurro prepara importanti novità. Il Napoli, senza i nazionali impegnati nelle partite di qualificazione ai mondiali, è al lavoro per preparare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: torino - conte
La vera sfida di Conte è il bis scudetto che non riesce dai tempi del Grande Torino
Gatti cuore Juventus: «Ringrazio Conte, ha fatto tanto per volermi al Napoli. Ma ho preferito seguire il cuore, questa è una famiglia e Torino è casa mia»
Conte potrebbe preferire Elmas a Neres contro il Torino: sarebbe davvero la scelta giusta? - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Davide Conte, il pilota 21enne torinese che lotta per la vita dopo un incidente al Mugello - X Vai su X
Conte spacca Napoli: “Pronto per la Juve, sta già a Torino” - Parole al sapore d’addio: “Sta iniziando il solito processo per andarsene” Conte esplosivo alla vigilia di Monza- calciomercato.it scrive
Napoli, novità col Torino? Conte pronto a spostare Olivera e seguire l'esempio di Bielsa - Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino con diversi interrogativi, a partire da Alessandro Buongiorno. Da tuttomercatoweb.com