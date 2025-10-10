Per qualcuno erano solo “figli di papà” annoiati in crociera militante per sentirsi eroi per un giorno. Così si è provato a liquidare la Flotilla. Ma, mentre la propaganda costruiva caricature, migliaia di persone scendevano in piazza in Italia per difendere il diritto di quegli attivisti a portare cibo, acqua e medicine a un popolo ridotto alla fame. La realtà, più forte delle bugie, ha costretto la politica a mostrarsi per quello che è: incerta, pavida, ambigua. Nei giorni della missione, le parole pronunciate dai vertici politici italiani hanno rivelato più di quanto forse volessero. La premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle loro esternazioni, hanno di fatto legittimato il blocco israeliano, lasciando intendere che chi tentava di forzarlo non fosse altro che un provocatore. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cogito Ergo Sumud Flotilla: la lezione civile della missione umanitaria per Gaza