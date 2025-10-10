Codognè torna il CJF con Melaspasso edition con 3 giorni di musica

Dopo il successo travolgente dell’edizione estiva di luglio, CJF torna con MELASPASSO, l’evento autunnale che accende il cuore di Codognè con tre giornate di pura vibrazione. Dal 10 al 12 ottobre, il piazzale della biblioteca comunale si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove musica, street food e convivialità si fondono in un’esperienza indimenticabile.? Line-up esplosiva: musica non-stop dall’aperitivo a notte fonda Venerdì 10 Ottobre 18:00 – 01:00 – 19:00 – 21:00 Opening w Jimmy – 21:00 – 23:00 Walterino – 23:00 – 01:00 Spiller Sabato 11 Ottobre 18:00 – 01:30 – 19:00 – 21:30 Opening w Max Sharples – 21:30 – 23:45 Matteo B – 23:45 – 01:30 Nicola Fasano Domenica 12 Ottobre 10:00 – 23:00 In occasione della XXIII Festa della Mela Cotogna, si parte già dal mattino! – 18:00 – 19:30 Opening w Jimmy – 19:30 – 22:00 Lorenzo Moretto? Festa della Mela Cotogna: tradizione e sapori Domenica si celebra anche la storica Festa della Mela Cotogna, con bancarelle, degustazioni e attività per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

