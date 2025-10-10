Cocaina ' miele dello sballo' e marijuana | 15 kg di droga sequestrati nel Barese

I carabinieri hanno sequestrato nel corso di controlli a Triggiano e dintorni una quindicina di kg di droga, tra hashish, marijuana, cocaina e altro stupefacente. Tre le persone arrestateIn particolare, durante il controllo domiciliare nei confronti di un pregiudicato 73enne del posto, i militari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: cocaina - miele

Maxi processo Eureka a Reggio Calabria: 76 condanne e 7 assoluzioni nel traffico internazionale di cocaina - facebook.com Vai su Facebook

Il "miele dello sballo" alle porte di Roma: pusher trovato con la wax, la droga dell'euforia https://ift.tt/v26pylH - X Vai su X

Triggiano, 3 arresti e 15 chili di droga sequestrati: tra le sostanze anche il nuovo «miele dello sballo» - Tra gli arrestati, un 73enne trovato in possesso di circa 2 chili di hashish e 300 grammi di cocaina nascosti in barattoli di caffè e riso ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

In casa 5 pistole e 3kg e mezzo di cocaina, marijuana e hashish: arrestati due coniugi a Modugno - La droga era in parte già suddivisa in dosi per essere immessa sul mercato: lui è stato condotto in carcere, lei ai domiciliari BARI - Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it