Cocaina ed eroina nei boschi di Cosio Valtellino | decisive le segnalazioni dei cittadini

Emergono nuovi dettagli sull’operazione antidroga condotta dalla polizia di Stato nei boschi del Morbegnese. Nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre, due cittadini di origine nordafricana, E.H. di 29 anni ed E.H. di 21, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: cocaina - eroina

Vede la pattuglia e ingerisce eroina e cocaina

Un altro sequestro di droga: eroina e cocaina nella fioriera

Sequestro di droga a Milano, scoperto a Cologno Monzese un laboratorio clandestino: 6 chili di cocaina ed eroina

A #Valledoria arrestato un giovane per spaccio: cocaina ed eroina in casa - facebook.com Vai su Facebook

Consumatori sempre più giovanissimi. Cannabinoidi, cocaina, crack, eroina le sostazne più diffuse. Tante quelle nuove, come la ketamina - X Vai su X

Droga spacciata a Como, così venivano smerciate eroina e cocaina nei boschi: tre arresti - Tre arresti e sequestri di droga nei boschi di Como: la Polizia smantella due basi di spaccio tra Appiano Gentile e Bregnano. Scrive virgilio.it

Como, ennesimo spacciatore fermato nei boschi con eroina, cocaina e hashish. Finisce in carcere (video) - La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 23enne, di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora, irregolare su ... Riporta comozero.it