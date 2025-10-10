CMcom – L’esordio di Vucinic sulla panchina del Montenegro è da dimenticare | pesante ko per 4-0 nelle Isole Faroer e addio Mondiali per Krstovic e Adzic

2025-10-09 20:34:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’ex attaccante di Juventus, Roma e Lecce sognava sicuramente qualcosa di diverso per il suo debutto alla guida della Nazionale del suo Paese Non poteva andare peggio l’esordio di Mirko Vucinic sulla panchina del Montenegro: subentrato a Robert Prosinecki dopo 3 sconfitte di fila nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali con l’obiettivo di aggiustare il tiro e continuare ad inseguire la prima qualificazione in solitaria alla rassegna iridata (visto che nel 2006 la partecipazione è stata in abbinamento alla Serbia), l’ex bomber della Roma ha cominciato la sua avventura con un inaspettato (e fatale in ottica qualificazione) capitombolo in casa delle Isole Faroer, che hanno vinto l’incontro per 4-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com