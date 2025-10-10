CMcom – Bebeto | Il no alla Juventus le convulsioni di Ronaldo le lacrime di Leonardo

2025-10-10 15:38:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Bebeto, classe 1964 e stella del Brasile campione del Mondo del 1994, è presente al Festival di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante racconta i momenti salienti della sua carriera: “La vittoria a Usa ’94 ha riportato gioia al paese dopo la morte di Senna. Il Fenomeno ebbe le convulsioni prima della gara contro la Francia: Zagallo piangeva e noi eravamo sotto shock”. 1994, LA FINALE CONTRO L’ITALIA “Per noi è stata una gioia enorme il quarto mondiale. Venivamo dalla perdita di Ayrton Senna che era avvenuta solo due mesi e mezzo prima, dovevamo dare una gioia al nostro popolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com