Milano, 10 ott. (askanews) - Mentre il turismo fa i conti con inflazione e prudenza dei consumatori, c'è chi cresce puntando sulla libertà. Club del Sole archivia il 2025 con un +12% di fatturato e 3,5 milioni di presenze, grazie a un'idea semplice e difficile allo stesso tempo: lasciare ai clienti la possibilità di scegliere, ogni giorno, la propria vacanza. Un risultato ottenuto, spiega il direttore generale Angelo E. Cartelli, grazie agli investimenti di prodotto e a una formula capace di adattarsi ai nuovi stili di vacanza. "Confermiamo che è stata una stagione - spiega Cartelli - più faticosa delle precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Club del Sole, la vacanza flessibile conquista gli italiani