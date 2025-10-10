Clima mite e sole anche oltre il weekend

Messinatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'area di bassa pressione sviluppatasi sul settore delle Baleari disturberà il tempo della Sicilia portando addensamenti irregolari e qualche isolato piovasco, più incisivo e diffuso nel corso della prossima settimana. Sulla città di Messina condizioni di tempo stabile e soleggiato fino a lunedì. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: clima - mite

Sole e clima mite, Messina si gode l'estate settembrina

L'estate non vuole andare via, ancora sole e clima mite

Fine settimana di pioggia, ma in arrivo sole e clima mite: le previsioni del tempo in Italia

clima mite sole oltreTempo stabile e clima mite, ma non per tutti. Le previsioni da giovedì 9 ottobre - Ottobrata al via con tanto sole e temperature oltre la media, ma aumenta il rischio di nebbia e arriva anche qualche pioggia. meteo.it scrive

clima mite sole oltreOttobre dal clima mite: temperature sopra la media in arrivo in tutta Italia - L’alta pressione porta giornate stabili e temperature in graduale aumento: valori oltre la media su Nord e Centro entro il weekend, più miti ... Scrive abruzzo24ore.tv

Cerca Video su questo argomento: Clima Mite Sole Oltre