Cleria Mancini l' ex marito Antonio voleva colpire anche il nipote 12enne | Urlava | vi uccido tutti I deliranti post sui social
Antonio Mancini, l'uomo che giovedì sera in strada a Lettomanoppello (Pescara) ha ucciso a colpi di pistola la moglie davanti al nipote 12enne, mentre estraeva l'arma. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: cleria - mancini
Antonio Mancini, chi è il 69enne che ha ucciso l'ex moglie Cleria in strada. Sui social scriveva: «È pronta la valigia per andare in carcere»
Parla il figlio di Cleria Mancini: "Papà voleva uccidere anche suo nipote, avevo chiesto di togliergli la pistola"
Omicidio Cleria Mancini: ‘Dopo aver ucciso mia madre ha puntato la pistola su mio figlio’
Cleria Mancino, 66 anni, freddata in strada dall’ex marito Antonio Mancini, 70. Il figlio: «Sapevano che aveva una pistola, nessuno ha fatto nulla». La Procura indaga anche sulle mancate misure di prevenzione - facebook.com Vai su Facebook
Freddata in strada davanti agli occhi del nipotino di 12 anni, arrestato il marito di Cleria Mancini: "Esplosi proiettili all'impazzata, a raffica". Il bambino, miracolosamente illeso, ha visto il nonno sparare alla nonna - X Vai su X
Cleria Mancini, l'ex marito Antonio voleva colpire anche il nipote 12enne: «Urlava: vi uccido tutti». I deliranti post sui social - Antonio Mancini, l'uomo che giovedì sera in strada a Lettomanoppello (Pescara) ha ucciso a colpi di pistola la moglie davanti al nipote 12enne, mentre estraeva l'arma ... Da leggo.it
Com'è morta Cleria Mancini, uccisa in strada a Lettomanoppello davanti al nipote: arrestato ex marito - Tragedia a Lettomanoppello: Cleria Mancini uccisa dall’ex marito davanti al nipote. tag24.it scrive