Cleria Mancini l' ex marito Antonio voleva colpire anche il nipote 12enne | Urlava | vi uccido tutti I deliranti post sui social

Leggo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Mancini, l'uomo che giovedì sera in strada a Lettomanoppello (Pescara) ha ucciso a colpi di pistola la moglie davanti al nipote 12enne, mentre estraeva l'arma. 🔗 Leggi su Leggo.it

Cleria Mancini, l'ex marito Antonio voleva colpire anche il nipote 12enne: «Urlava: vi uccido tutti». I deliranti post sui social

Antonio Mancini, chi è il 69enne che ha ucciso l'ex moglie Cleria in strada. Sui social scriveva: «È pronta la valigia per andare in carcere»

Parla il figlio di Cleria Mancini: "Papà voleva uccidere anche suo nipote, avevo chiesto di togliergli la pistola"

Omicidio Cleria Mancini: ‘Dopo aver ucciso mia madre ha puntato la pistola su mio figlio’

