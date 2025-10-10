L’Alma Mater è al primo posto tra le università italiane, per il sesto anno consecutivo, nella prestigiosa classifica di Times Higher Education 2026 pubblicata ieri. L’ateneo occupa la 130esima posizione, in miglioramento rispetto all’ano scorso quando risultava 146esima. Tra le 200 università migliori al mondo, anche la Scuola Normale Superiore di Pisa (137esima) e la Sapienza di Roma (170esima). A seguire, tra le prime 250, il Politecnico di Milano, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Università di Padova. In testa al ranking globale è ancora una volta, per il decimo anno consecutivo, l’Università di Oxford. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Classifica mondiale delle università. L’Alma Mater prima fra le italiane