Classifica FIMI dal 3 al 9 ottobre 2025 Taylor Swift scalza Olly dalla vetta degli album
Taylor Swift si prende subito la cima della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 3 al 9 ottobre 2025. The Life of a Showgirl, il suo ultimo album, balza alla #1, scalzando Olly con Tutta vita (Sempre). L’artista ligure mantiene però il primato dei singoli con Questa domenica. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli – Questa domenica. Ernia & Kid Yugi – Fellini. Ernia – Per te. Olly & Jvli – Così così. Olly – Balorda nostalgia. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. 22Simba & Marracash – Fanculo. Banfy feat. Sheridan – Bam bam. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: classifica - fimi
Classifica FIMI, Alfa riconquista la vetta dei singoli con ‘A me mi piace’
Classifica FIMI, Ultimo in testa negli album
Classifica FIMI: Sadturs & Kiid alla #1 degli album
#Charts Ecco quante settimane hanno trascorso gli album di Tiziano Ferro nella classifica FIMI. • TZN: The best of: 215 (Picco #1) • Nessuno è solo: 141 (Picco #1) • Alla mia età: 137 (Picco #1) • L'amore è una cosa semplice: 128 (Picco #1) • 111: 118 (Picco # - facebook.com Vai su Facebook
Olly con “Tutta vita (sempre)” sale al comando della Classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia - X Vai su X
L'oroscopo settimanale 3-9 marzo e classifica: Gemelli turbati, lo Scorpione osa - Lo Scorpione è invitato a osare, secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 3 al 9 marzo. Da it.blastingnews.com
Oroscopo, la classifica dei segni fortunati dal 3 al 9 febbraio 2025 di Simon and the Stars - Nella top 3 della classifica dei segni fortunati per la prossima settimana, troviamo l'Acquario al terzo posto, secondo posto per i Gemelli. Lo riporta ilmattino.it