Classifica FIMI dal 3 al 9 ottobre 2025 Taylor Swift scalza Olly dalla vetta degli album

Davidemaggio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taylor Swift si prende subito la cima della Classifica FIMI  relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 3 al 9 ottobre 2025. The Life of a Showgirl, il suo ultimo album, balza alla #1, scalzando Olly con Tutta vita (Sempre). L’artista ligure mantiene però il primato dei singoli con Questa domenica. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli –  Questa domenica. Ernia & Kid Yugi –  Fellini. Ernia –  Per te. Olly & Jvli –  Così così. Olly –  Balorda nostalgia. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. 22Simba & Marracash – Fanculo. Banfy feat. Sheridan –  Bam bam. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

