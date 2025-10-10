Clamoroso Milan ultim’ora Maignan | cambia tutto in porta

Nonostante un’estate incerta per il francese, il futuro del portiere rossonero Mike Maignan sembra ancora una volta in bilico Il futuro di Mike Maignan è stato uno dei temi più caldi dell’ultima sessione di mercato. Il portiere francese del Milan è stato al centro di numerose voci, con particolare insistenza da parte del Chelsea, che avrebbe presentato un’offerta da circa 20 milioni di euro. Una cifra giudicata troppo bassa dalla dirigenza rossonera, decisa a non privarsi di uno dei suoi elementi chiave a cuor leggero. L’interesse del club inglese aveva messo in dubbio la permanenza del numero uno francese, ma l’arrivo del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, ha contribuito a cambiare le carte in tavola e a confermare la permanenza tra i pali del classe 1995. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

