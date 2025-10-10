Clamorosa figuraccia di Greta Thunberg | per difendere Flotilla pubblica la foto di un ostaggio israeliano di Hamas

“La giustizia non ha confini”, è il post pubblicato ieri da Greta Thunberg, attivista del clima e della sinistra internazionale, imbarcata a bordo della Flotilla e impegnata nella denuncia dei presunti abusi commessi ai danni dei “navigatori” bloccati dalle autorità israeliane mentre si dirigevano verso Gaza. Peccato che a corredo di quel post indignato, Greta abbia pubblicato i volti di alcuni compagni di viaggio segnati dalle presunte violenze, i nsieme a quella di un ostaggio israeliano ancora nelle mani dei terroristi di Hamas. «Ogni minuto in cui non cancelli il post diventi una barzelletta sempre più grande», le ha scritto Yeela David, sorella dell’ostaggio, che contesta nei commenti: «Dovresti informarti prima di pubblicare cose che non capisci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

