Clamorosa figuraccia di Greta Thunberg | per difendere Flotilla pubblica la foto di un ostaggio israeliano di Hamas
“La giustizia non ha confini”, è il post pubblicato ieri da Greta Thunberg, attivista del clima e della sinistra internazionale, imbarcata a bordo della Flotilla e impegnata nella denuncia dei presunti abusi commessi ai danni dei “navigatori” bloccati dalle autorità israeliane mentre si dirigevano verso Gaza. Peccato che a corredo di quel post indignato, Greta abbia pubblicato i volti di alcuni compagni di viaggio segnati dalle presunte violenze, i nsieme a quella di un ostaggio israeliano ancora nelle mani dei terroristi di Hamas. «Ogni minuto in cui non cancelli il post diventi una barzelletta sempre più grande», le ha scritto Yeela David, sorella dell’ostaggio, che contesta nei commenti: «Dovresti informarti prima di pubblicare cose che non capisci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: clamorosa - figuraccia
Milan, figuraccia clamorosa: ecco perché salta il colpo Conrad Harder
La gaffe clamorosa del Ragusa Calcio: Duomo di Modica per sfondo, scoppia la polemica dei tifosi - facebook.com Vai su Facebook
Clamorosa gaffe di Pasquale #Tridico: “Paolo #Liguori mi sostiene in #Calabria”. Ma il video è vecchio e viene sbugiardato #m5s #elezioni #20settembre #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/09/20/news/pasquale-tridico-paolo-liguori-video-soste - X Vai su X
Sumud Flotilla, Greta Thunberg lascia comitato direttivo - Greta Thunberg si sarebbe allontanata dal comitato direttivo della Sumud Flotilla, scegliendo di continuare a contribuire in modo diverso: come partecipante attiva e organizzatrice sul campo, ... Lo riporta tg24.sky.it
Greta Thunberg lascia il "comando" della Flotilla: aumentano le tensioni tra gli attivisti - Dopo i lunghi giorni trascorsi alla rada in Tunisia pare che le barche abbiano deciso finalmente di lasciare gli ormeggi e di affrontare ... Lo riporta ilgiornale.it