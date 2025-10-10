Cisl Sicilia su rimodulazione fondi Ue | Il partenariato ha senso solo se è reale

“Il partenariato ha senso solo se è reale, perché altrimenti si limita alla richiesta di prese d’atto, metodo che la Cisl non condivide. Appare singolare quindi che mentre è in corso fra i componenti del tavolo di partenariato regionale sui fondi Ue l’esame della proposta rimodulativa, questa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: cisl - sicilia

Strage di via D'Amelio, Cisl Sicilia: "La memoria non deve essere retorica ma impegno quotidiano"

Abbattimento delle liste d'attesa sanitarie, la Cisl Fp Sicilia: "Bene lo stanziamento di 60 milioni"

Ponte sullo stretto, D'Anca (Filca Cisl Sicilia): "Soddisfatti, è un progetto che abbiamo sempre sostenuto"

“Maratona per la Pace”, Cisl "rilanciare impegno contro tutte le guerre e violazioni dei diritti umani". Assemblea Nazionale a Roma il 15 novembre Federica Badami Antonio Dei Bardi Cisl Sicilia Francesco Nuccio Dino Biondo - facebook.com Vai su Facebook

La parola al segretario generale @CislSicilia @leonardolapiana - X Vai su X

Cisl Sicilia su Fondi Ue: “Fra le priorità risorse per formazione, istruzione, mobilità locale e inclusione sociale” - “Il partenariato ha senso solo se è reale, perché altrimenti si limita alla richiesta di prese d’atto, metodo che la Cisl non condivide. mondopalermo.it scrive

La Piana (Cisl), occorre spendere al meglio i fondi europei - Noi abbiamo l'esigenza di spendere al meglio quelli che sono i fondi europei, sopratutto i fondi del PoFesr ed è necessario che su questo si lavori immediatamente. Segnala ansa.it