Cirielli | Domani risponderò a Fico per ora ci pensa De Luca

Tempo di lettura: 2 minuti “ La Campania, grazie alla sua fortissima tradizione imprenditoriale, potrebbe diventare leader nell’esportazione di prodotti di qualità nell’agroalimentare e nel settore tecnologico. Eppure è ancora al 3,5% per la capacità di esportazione nazionale a fronte di un peso demografico di quasi al 10%. Questa Regione deve cambiare passo “. Lo ha detto a Caserta, alla presentazione della Casa del Made in Italy, il candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, alla prima uscita pubblica dopo l’annuncio della candidatura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cirielli: “Domani risponderò a Fico, per ora ci pensa De Luca”

Il candidato delle destre alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, sarà presentato domani… a Roma. Neanche si degnano di fare 67 minuti di treno fino a #Napoli, in una visione solo coloniale della capitale morale.

Si respira l'alba di un tempo nuovo, il domani torna a farsi presente Non l'effimero entusiasmo di un momento, ma la vibrazione autentica di un'aspettativa che si fa concretezza Nell'impegno di Edmondo Cirielli ritrovo il senso più autentico della politica: il pen

Sarà Edmondo Cirielli a sfidare Roberto Fico alle elezioni in Campania - Fratelli d'Italia ha scelto il viceministro agli esteri per contendere la vittoria elettorale al 'campo largo' nelle elezioni regionali del prossimo 23 e 24 novembre ...

Fico va avanti sul programma: «La priorità è la tutela dei fragili». Pd, domani vertice sulle liste - L'obiettivo è arrivare alla stesura del programma entro la prossima settimana.