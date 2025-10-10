Circolo tennis Nettuno contro il Comune | Noi del tutto adempienti faremo causa

Bologna, 10 ottobre 2025 – “La società Nettuno Sport Center è perfettamente adempiente rispetto agli impegni contrattuali assunti con il Comune di Bologna, inoltre la risoluzione comunicata dal rup, per il Comune, si basa su un palese errore di calcolo in merito al rispetto del piano economico finanziario, parte integrante del contratto sottoscritto tra le parti”. Lo sottolineano dal Nettuno Sport Center, dopo che il Comune ha deciso di rescindere il contratto con la gestione. E annunciano che faranno causa all’amministrazione. “La risoluzione è palesemente illegittima – proseguono i gestori – per la violazione del termine previsto dal contratto per il reperimento dei finanziamenti, che verrà a scadere tra oltre due mesi, in forza del provvedimento di sospensiva disposto dal Tar del 6 dicembre 2024”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Circolo tennis Nettuno contro il Comune: “Noi del tutto adempienti, faremo causa”

