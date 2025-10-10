“Vi dico fin da ora di dimenticarvi i talk show classici che siamo abituati a vedere tutti i giorni. Non sarà un luogo in cui le curve una contro l’altra armate litigano. Sarà un posto nel quale cercheremo di ragionare e di riflettere su grandi temi: la guerra, la pace, la stagione dell’odio”, aveva annunciato Massimo Giannini, presentando il suo nuovo format su “La Nove”, “Circo Massimo”. Un posto per pochi, più che pensatori raffinati, un Circo “minimo”, più che Massimo, visti i deludenti risultati dello share. Al suo debutto, il “talk” del “compagno” Giannini, sempre orientato a tesi contro il governo e la destra, è finito in fondo alla classifica degli ascolti, in prima serata in una serata priva di partite di Coppe europee di calcio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Circo “minimo”: arriva l’ennesimo flop tv per il “compagno” Giannini, battuto anche da “4 ristoranti”