Circa 40 case popolari saranno messe in vendita | Solo se immobili di particolare interesse di mercato o difficili da ripristinare

Circa 40 immobili di edilizia popolare potranno essere messi sul mercato e venduti all'asta. E' quanto viene previsto dal programma di alienazioni degli alloggi pubblici per ottenere risorse da destinare al reinvestimento per incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp).

