CIP De Sanctis | Risultati ottimi ma avviamento e promozione possono ancora crescere tanto

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Giulio De Sanctis, presidente del CIP, ha parlato delle potenzialità dello sport paralimpico in Italia. Guarda l’intervista a margine dell’evento “La Grande Inaugurazione” del Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

