Ciocofantasy 2025 | cioccolato protagonista con laboratori degustazioni e spettacoli a Villa Bombrini

Sabato 18 e domenica 19 ottobre a Villa Durazzo Bombrini torna l'appuntamento con Ciocofantasy, l’evento autunnale dedicato al cioccolato e alla pasticceria che periodicamente richiama famiglie, artigiani e curiosi da tutta la Liguria.L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Cornigliano Ligure. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Da un lato il profumo delle migliori pasticcerie e cioccolaterie locali. Dall'altro l'abbinamento che non ti aspetti: miele e cioccolato. Tutto questo ti aspetta a Ciocofantasy 2025, nel cuore del Salone delle Feste.

