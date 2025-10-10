Cinque milioni per la Rocca Arquata via ai lavori
Si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi Speciale, coordinata dalla Struttura Commissariale Sisma 2016, per l’intervento di restauro e risanamento conservativo della Rocca medioevale di Arquata, simbolo identitario del comune arquatano e del Piceno. La Rocca di Arquata, rimasta in piedi nonostante la devastante scossa della notte del 24 agosto e quella micidiale da magnitudo 6,5 del 30 ottobre, è da sempre un presidio di resilienza per l’intera comunità. Il progetto definitivo della Rocca, del valore complessivo di 5.289.183,49 euro, prevede interventi di miglioramento sismico, risanamento conservativo e restauro del complesso fortificato, oltre a opere finalizzate alla rifunzionalizzazione e valorizzazione degli spazi, all’abbattimento delle barriere architettoniche e al recupero dei percorsi di accesso e del contesto paesaggistico circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
