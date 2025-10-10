Cinema illustrazioni e musica infiammano il festival di arti visive Comple Marte
Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre torna il CompleMarte, Festival di Arti Visive a ingresso gratuito creato per festeggiare il compleanno del creative hub cesenate Spazio Marte che trasformerà i suoi spazi in una grande vetrina culturale, fondendo in un unico evento cinema, animazione, musica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Solo nelle sale C+C Circuito Cinema la magia si moltiplica. Dal 18 al 24 settembre, in occasione dell’uscita in sala di LA TOMBA DELLE LUCCIOLE, potrai scoprire tre illustrazioni esclusive firmate da Maira Ranieri, Andrea Palmitano e Agnese Innocente - facebook.com Vai su Facebook
’Symeoni festival’ tra cinema, grafica, illustrazione e musica - quella che si terrà a Ferrara domani e venerdì 11 negli spazi di Factory Grisù, in via Poledrelli 21. Secondo ilrestodelcarlino.it
Cinema, musica e testimonianze con ’Sconfiniamo’ - Cinema, musica e testimonianze di accoglienza tornano domani per ‘Sconfiniamo’, la manifestazione che la Città di Grottammare promuove da anni in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato che ... Si legge su ilrestodelcarlino.it