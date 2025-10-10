Cine-teatro Fellini su il sipario con le risate firmate Pino Campagna
Il conto alla rovescia è finito: il Cinema Teatro Fellini si prepara ad accogliere il pubblico per l’inizio della Stagione teatrale 2025-2026, sotto la direzione artistica di Antonio Ricchiuti, ideatore della rassegna "Tutti all’.Opera". Una stagione che si preannuncia vibrante e ricca di appuntamenti imperdibili tra spettacoli per famiglie, classici del teatro, commedie brillanti e omaggi musicali. Il sipario si apre ufficialmente sabato 15 novembre alle ore 20.45 con la grande inaugurazione della Stagione teatrale, un evento gratuito (fino a esaurimento posti) che vedrà la partecipazione di Pino Campagna, il noto cabarettista pugliese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Venerdì 19 Settembre 2025, alle ore 21.00, il Formoso Therapy Show farà tappa al Cine Teatro Orione di Bologna: un'esperienza unica che unisce musica e scienza per il benessere mentale
