cine teatro fellini su il sipario con le risate firmate pino campagna

Il conto alla rovescia è finito: il Cinema Teatro Fellini si prepara ad accogliere il pubblico per l’inizio della Stagione teatrale 2025-2026, sotto la direzione artistica di Antonio Ricchiuti, ideatore della rassegna "Tutti all’.Opera". Una stagione che si preannuncia vibrante e ricca di appuntamenti imperdibili tra spettacoli per famiglie, classici del teatro, commedie brillanti e omaggi musicali. Il sipario si apre ufficialmente sabato 15 novembre alle ore 20.45 con la grande inaugurazione della Stagione teatrale, un evento gratuito (fino a esaurimento posti) che vedrà la partecipazione di Pino Campagna, il noto cabarettista pugliese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

