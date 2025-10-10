Cina | Wuhan Open 2025 ottavi di finale del singolare femminile
L’atleta statunitense Coco Gauff (a destra) abbraccia la cinese Zhang Shuai dopo il loro incontro degli ottavi di finale del singolare femminile del torneo di tennis Wuhan Open 2025 a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, ieri 9 ottobre 2025. L’atleta statunitense Coco Gauff (a destra) abbraccia la cinese Zhang Shuai dopo il loro incontro degli ottavi di finale del singolare femminile del torneo di tennis Wuhan Open 2025 a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, ieri 9 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - wuhan
Cina: cerimonia di apertura della stagione culturale e artistica del fiume Yangtze a Wuhan
Cina: Wuhan Open, partita di singolare femminile Zhang Shuai-Emma Navarro
WTA Wuhan 2025: Swiatek va di fretta, Andreeva out. Giornata lottata in Cina
Avversaria danese per l’azzurra negli ottavi di finale del torneo di Wuhan in Cina. La 29enne tennista lucchese affrontava Clara Tauson. Jasmine parte male come aveva fatto nel primo turno e perde il primo set 6 a 3. Altra musica nel secondo dove l’azzurra d - facebook.com Vai su Facebook
Sara Errani e Jasmine Paolini hanno deciso di rinunciare al torneo di doppio femminile al Wta 1000 di Wuhan, in Cina, dove dovevano debuttare direttamente agli ottavi contro la coppia formata dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yue Yuan. #AN - X Vai su X
Wuhan Open: è sfida Paolini vs Swiatek per un posto in semifinale - L'azzurra, ancora in corsa per un posto alle Finals di Riyadh, non ha mai battuto la polacca n. Segnala msn.com
Wuhan LIVE: Sabalenka stoppa Rybakina (e fa un favore a Jas), semifinale contro Pegula - E’ in versione discretamente impressionante Aryna Sabalenka, approdata perla quarta volta in semifinale al “Dongfeng- sport.tiscali.it scrive