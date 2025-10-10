Cina | trailer della serie Xinhua Her Story

Xinhua sta pubblicando “Her Story”, una serie speciale dedicata alle donne di tutto il mondo, in vista dell’imminente Global Leaders’ Meeting on Women che si terra’ a Pechino. Cliccate per guardare il trailer. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660184066018402025-10-10cina-trailer-della-serie-xinhua-her-story Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

