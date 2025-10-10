Cina | trailer della serie Xinhua Her Story
Xinhua sta pubblicando “Her Story”, una serie speciale dedicata alle donne di tutto il mondo, in vista dell’imminente Global Leaders’ Meeting on Women che si terra’ a Pechino. Cliccate per guardare il trailer. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660184066018402025-10-10cina-trailer-della-serie-xinhua-her-story Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - trailer
Dramma in #Cina : Samuel #Asamoah si rompe il collo dopo l’impatto con un cartellone, rischio paralisi - X Vai su X
Quanto accaduto in Cina di recente sembra la trama di un film giallo: un iPhone 15 ha detto ad una Xiaomi SU7 di lasciare il parcheggio ed ha eseguito. https://auto.everyeye.it/notizie/giallo-xiaomi-su7-iphone-15-spostarsi-sola-lei-esegue-ordine-832780.ht - facebook.com Vai su Facebook
Cina-Italia: Guangdong crea ponte per scambio cinematografico, culturale - La rassegna cinematografica italiana del Guangdong Art Film Festival 2025 si e' conclusa 29 settembre nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ... Riporta romadailynews.it