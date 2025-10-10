Cina | registrata crescita costante dei consumi durante la Festa nazionale
La Cina ha registrato una crescita costante dei consumi nel corso degli otto giorni della Festa nazionale e della Festa di meta’ autunno, con la “super golden week” che ha stimolato diversi modelli di spesa, secondo i dati rivelati mercoledi’. Le principali imprese di vendita al dettaglio e ristorazione hanno registrato un aumento delle vendite del 2,7% su base annua nel corso delle festivita’, secondo i dati del ministero del Commercio. Dall’1 al 7 ottobre il traffico dei passeggeri di 78 strade pedonali e quartieri commerciali, monitorati dal ministero, e’ aumentato dell’8,8% su base annua e i ricavi aziendali sono incrementati del 6%. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
