Cina | presidente ChinaEU Paese sta diventando polo di innovazione

“La Cina non e’ piu’ solo la ‘fabbrica del mondo’. Sta diventando un polo di innovazione”, ha affermato Luigi Gambardella, presidente dell’associazione digitale internazionale ChinaEU con sede a Bruxelles. ( – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660272566027252025-10-10cina-presidente-chinaeu-paese-sta-diventando-polo-di-innovazione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

