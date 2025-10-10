Cina | portavoce Esteri nuovo visto K promuove scambi cooperazione tra giovani talenti sci-tech nazionali stranieri
Pechino, 29 set 16:04 La Cina aggiungerà un visto di tipo K alle sue categorie di visti ordinari, disponibile per i giovani professionisti nel campo della scienza e della tecnologia, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri. Questo nuovo tipo di visto mira ad agevolare gli scambi e la cooperazione tra giovani professionisti cinesi e internazionali nel campo scientifico e tecnologico, ha dichiarato il portavoce Guo Jiakun durante un regolar briefing con la stampa, rispondendo a una domanda in merito. Secondo dei rapporti inerenti, le nuove norme entreranno in vigore il primo ottobre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - portavoce
Cina: portavoce Esteri, progetto idroelettrico Yarlung Zangbo non ha impatto negativo sulle aree a valle
Cina: portavoce, manterra’ ruolo costruttivo per favorire cessate il fuoco tra Cambogia, Thailandia
Cina: Henan, scopriamo elegante vita della Portavoce Esteri, Cina esorta USA a non prendere di mira studenti, studiosi cinesi Song
La Cina sostiene opportunità Risoluzione sulla Tregua Olimpica per eliminare divergenze Il 9 ottobre il portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Guo Jiakun, ha presieduto uan conferenza stampa regolare. Un giornalista ha posto una domanda riguardo alla - facebook.com Vai su Facebook
"Esiste una sola #Cina al mondo e Taiwan ne fa parte inseparabile." Così il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun ha ribadito in una recente conferenza stampa che qualsiasi tentativo di “indipendenza di #Taiwan” è una strada senza uscita. - X Vai su X
Cina: portavoce Esteri, nuovo visto K promuove scambi, cooperazione tra giovani talenti sci-tech nazionali, stranieri - La Cina aggiungera' un visto di tipo K alle sue categorie di visti ordinari, disponibile per i giovani professionisti nel campo della scienza e della ... romadailynews.it scrive
Cina-Italia: ministro Esteri Wang Yi esorta maggior cooperazione per promuovere pace, sviluppo mondiali - Ieri, il ministro cinese degli Esteri Wang Yi in visita ha invitato l'Italia a collaborare con la Cina per portare nuovi contributi alla pace mondiale e ... Scrive romadailynews.it