Cina | portavoce Esteri nuovo visto K promuove scambi cooperazione tra giovani talenti sci-tech nazionali stranieri

Pechino, 29 set 16:04 La Cina aggiungerà un visto di tipo K alle sue categorie di visti ordinari, disponibile per i giovani professionisti nel campo della scienza e della tecnologia, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri. Questo nuovo tipo di visto mira ad agevolare gli scambi e la cooperazione tra giovani professionisti cinesi e internazionali nel campo scientifico e tecnologico, ha dichiarato il portavoce Guo Jiakun durante un regolar briefing con la stampa, rispondendo a una domanda in merito. Secondo dei rapporti inerenti, le nuove norme entreranno in vigore il primo ottobre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it