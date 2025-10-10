Cina | l’abilita’ di un maestro nell’arte del vetro colorato
Dalla tradizione all’innovazione, Boshan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, e’ la citta’ natale della Liuli – l’arte cinese del vetro colorato. Il maestro Liu Tao fonde incisione, pittura e immaginazione, trasformando il fragile vetro in una bellezza senza tempo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660143266014322025-10-10cina-l-abilita-di-un-maestro-nell-arte-del-vetro-colorato Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
cina - abilita
