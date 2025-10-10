Cina-Italia | ministro Esteri Wang Yi esorta maggior cooperazione per promuovere pace sviluppo mondiali
Ieri, il ministro cinese degli Esteri Wang Yi in visita ha invitato l’Italia a collaborare con la Cina per portare nuovi contributi alla pace mondiale e al progresso della civilta’ umana. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il presidente italiano Sergio Mattarella, al quale il funzionario ha portato i cordiali saluti del presidente cinese Xi Jinping. La Cina apprezza l’influenza dell’Italia in Europa e nel mondo, ha affermato Wang, sottolineando che la Cina e’ pronta a collaborare con l’Italia per attuare il consenso raggiunto dai leader dei due Paesi, accelerare l’avanzamento del piano d’azione sul rafforzamento della loro partnership strategica globale e garantire relazioni bilaterali piu’ stabili, resilienti e fruttuose. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
