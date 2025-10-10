Cina | imprenditrice di Taiwan avvia attivita’ di produzione tofu in Cina continentale
L’arte di produrre il tofu, che un tempo si era diffusa dalla Cina continentale a Taiwan, e’ ora tornata alle origini, grazie a Yao Fengyan, originaria della contea di Minqing nella provincia cinese del Fujian, che ha avviato qui la propria attivita’ di produzione di tofu. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660274666027462025-10-10cina-imprenditrice-di-taiwan-avvia-attivita-di-produzione-tofu-in-cina-continentale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - imprenditrice
