Cina | Haikou moda ispirata a patrimonio immateriale illumina Qilou Old Street

Delle modelle hanno sfoggiato abiti couture realizzati con la tecnica del taglio della carta durante le sfilate di moda della Haikou Art Week 2025, infondendo nuova energia al patrimonio culturale immateriale. Per ammirare lo spettacolo, i visitatori hanno affollato la Qilou Old Street nella provincia meridionale insulare cinese di Hainan. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660330566033052025-10-10cina-haikou-moda-ispirata-a-patrimonio-immateriale-illumina-qilou-old-street Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Haikou, moda ispirata a patrimonio immateriale illumina Qilou Old Street

