Nel periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), il benessere dei bambini e degli anziani in Cina ha registrato miglioramenti significativi, ha affermato oggi il ministro cinese degli Affari Civili Lu Zhiyuan. Durante questo periodo e’ stato istituito un sistema completo di protezione e assistenza per i bambini bisognosi, che copre i bambini di fatto non accompagnati, i bambini “lasciati indietro” i cui genitori lavorano lontano da casa e i bambini migranti, tutti ora inclusi nei servizi di protezione e assistenza del Paese, ha dichiarato Lu in una conferenza stampa. I bambini di fatto non accompagnati sono principalmente quelli i cui genitori sono entrambi scomparsi, gravemente disabili, gravemente malati, incarcerati, deportati o sottoposti a riabilitazione obbligatoria dalla tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

