Cina finiscono le vacanze | il grande esodo del rientro

Traffico record in Cina durante il rientro dalle festività della Festa Nazionale e di Metà Autunno. Il 7 ottobre l’area intorno al casello di Wuzhuang, tra Anhui e Jiangsu, è stata paralizzata dal flusso di veicoli. Per gestire l’emergenza, il più grande casello del Paese ha aperto tutte le sue 36 corsie per otto giorni consecutivi. Intanto, i transiti ai confini hanno superato i 2 milioni di viaggiatori al giorno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cina, finiscono le vacanze: il grande esodo del rientro

