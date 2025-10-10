Cina anziana ingoia otto rane vive per curare il mal di schiena | finisce in ospedale con infezione da parassiti

l rimedio assurdo: "Ha mangiato otto rane vive per curare il dolore". L'assurda vicenda arriva da Hangzhou, nella provincia cinese di Zhejiang Zhang, 82 anni, soffriva da tempo di forti dolori alla schiena dovuti a un'ernia del disco. Convinta che la medicina tradizionale non bastasse, ha deciso di affidarsi a un rimedio popolare tramandato a voce: ingoiare rane vive per "assorbire la loro energia vitale" e curare così il dolore lombare. Secondo quanto riportato dall' Hangzhou Daily, la donna avrebbe chiesto alla sua famiglia di catturare per lei alcune rane, piccole quanto il palmo di una mano.

