Cina | annunciate misure di controllo delle esportazioni sulle tecnologie legate alle terre rare
Il ministero del Commercio cinese ha annunciato giovedi’ l’imposizione di misure di controllo sulle esportazioni di tecnologie legate alle terre rare, con effetto immediato. La Cina ha inoltre deciso che le organizzazioni e gli individui stranieri devono ottenere una licenza per l’esportazione di beni a duplice uso prima di esportare determinati prodotti legati alle terre rare verso Paesi e regioni al di fuori della Cina, ha reso noto il ministero del Commercio in un comunicato. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - annunciate
La Cina annuncia l’obiettivo climatico al 2035 ma è ben al di sotto delle aspettative. Nonostante le basse percentuali di riduzione annunciate da Xi, ci sono buone probabilità che gli obiettivi climatici cinesi vengano superati e aggiornati più avanti. - facebook.com Vai su Facebook
Solo pochi mesi fa, una prima crisi tra #USA e #Cina sulle terre rare aveva mandato nel panico cancellerie (e imprese) occidentali. Poi, con la “tregua”, era anche arrivato il recupero dei volumi di inizio anno. Oggi, però, il ministro del commercio cinese ha ann - X Vai su X
Cina: annunciate misure di controllo delle esportazioni sulle tecnologie legate alle terre rare - Il ministero del Commercio cinese ha annunciato giovedi' l'imposizione di misure di controllo sulle esportazioni di tecnologie legate alle terre rare, con ... Lo riporta romadailynews.it
Cina, nuove misure di controllo delle esportazioni di tecnologie legate alle terre rare - Il ministero del Commercio cinese ha annunciato che imporrà misure di controllo delle esportazioni di tecnologie legate alle terre rare, con effetto immediato "per salvaguardare la sicur ... Secondo finanza.repubblica.it