Cina | annunciate misure di controllo delle esportazioni sulle tecnologie legate alle terre rare

Il ministero del Commercio cinese ha annunciato giovedi’ l’imposizione di misure di controllo sulle esportazioni di tecnologie legate alle terre rare, con effetto immediato. La Cina ha inoltre deciso che le organizzazioni e gli individui stranieri devono ottenere una licenza per l’esportazione di beni a duplice uso prima di esportare determinati prodotti legati alle terre rare verso Paesi e regioni al di fuori della Cina, ha reso noto il ministero del Commercio in un comunicato. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

