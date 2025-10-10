Cina | Anhui storia di un’addetta al disinnesco di ordigni esplosivi

Vi presentiamo Liu Minrui, l’unica donna addetta al disinnesco di ordigni esplosivi di Tongling, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Indossando una tuta da 35 chili, disinnesca esplosivi e si allena quotidianamente per migliorare la sua precisione e il suo coraggio. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660269766026972025-10-10cina-anhui-storia-di-un-addetta-al-disinnesco-di-ordigni-esplosivi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

In questa notizia si parla di: cina - anhui

