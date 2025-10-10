Cina | Anhui storia di un’addetta al disinnesco di ordigni esplosivi
Vi presentiamo Liu Minrui, l’unica donna addetta al disinnesco di ordigni esplosivi di Tongling, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Indossando una tuta da 35 chili, disinnesca esplosivi e si allena quotidianamente per migliorare la sua precisione e il suo coraggio. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660269766026972025-10-10cina-anhui-storia-di-un-addetta-al-disinnesco-di-ordigni-esplosivi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
cina - anhui
Dei turisti realizzano lanterne festive nel villaggio di Hongcun, nella contea di Yixian, città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, ieri 5 ottobre 2025. La contea è nota per il suo "gala delle lanterne", un importante evento folcloristico che si tie - X Vai su X
Alghe fossili provenienti dalla Cina riscrivono la storia dell’oceano moderno - I ricercatori dell’Università Statale di Milano, analizzando campioni fossili provenienti dalla Cina, hanno identificato le più antiche tracce di alghe coccolitoforidi (un tipo di fitoplancton) finora ... Scrive lescienze.it