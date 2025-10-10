Cina | al via Shanghai Fashion Week

Le modelle presentano le creazioni di SENSEAWEEK durante la Shanghai Fashion Week PrimaveraEstate 2026 a Shanghai, nella Cina orientale, ieri 9 ottobre 2025. La settimana della moda ha preso il via qui ieri. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: al via Shanghai Fashion Week

